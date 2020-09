Black Legend - Neues Rollenspiel stellt seine Geisterstadt im Trailer vor

von Peter Bathge,

09.09.2020 15:00 Uhr

Diese Stadt ist verflucht! Im neuen Taktik-Rollenspiel Black Legend verdingt ihr euch als Geisterjäger im 17. Jahrhundert. Rundenbasierte Kämpfe gegen Wesen aus der deutschen, belgischen und niederländischen Sagenwelt stehen auf dem Programm. Im Trailer ist davon noch nicht viel zu sehen, stattdessen wird die düstere Atmosphäre der Stadt Grant betont.

Die von Monstern und Gespenstern heimgesuchte Metropole könnt ihr wie eine Open World frei erkunden, um Ausrüstung, Party-Mitglieder und Quests zu finden. Nebenbei erlebt ihr eine Story-Kampagne, die sich um den Teufelsfürsten Mephisto und seine Heimsuchung der Stadt dreht. Eure Söldnertruppe umfasst maximal vier Charaktere, die ihr mit gesammelter Erfahurng stetig verbessert.

Mehr zu Black Legend lest ihr in der News, der Release ist für 2021 angedacht - auf PC, PlayStation 5, Xbox Series X, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.