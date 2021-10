Black Myth: Wukong sieht unglaublich gut aus - aber was wissen wir übers Gameplay?

von Elena Schulz,

12.10.2021 09:20 Uhr

Black Myth Wukong hat uns schon mit seinem ersten Trailer komplett von den Socken gehauen - was für eine Grafik! Aber steckt auch was dahinter? Dieser Frage will Elena in diesem Vorschau-Video auf den Grund gehen: Was verraten die bisherigen Videos denn konkret übers Gameplay?

Und wie final ist das gezeigte? Können wir davon ausgehen, dass Black Myth tatsächlich in dieser Form spielbar werden wird oder ist das alles bislang kaum mehr als eine Idee? Wir wagen eine Prognose!

Elena hat das Spiel außerdem für einen Artikel noch genauer unter die Lupe genommen. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, empfehlen wir euch also auch ihre Text-Analyse zu Black Myth:Wukong!