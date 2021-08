Black Myth: Wukong - Über 12 Minuten Gameplay zeigt Wechsel auf Unreal Engine 5

20.08.2021 14:31 Uhr

Genau ein Jahr nach der Enthüllung von Black Myth: Wukong gibt es ein neues Lebenszeichen vom vielversprechenden Action-Adventure. Der chinesische Entwickler Game Science hat seitdem einige Fortschritte gemacht - vor allem was die eh schon sehr hübsche Optik angeht.

Nachdem Black Myth: Wukong zuerst auf Basis der Unreal Engine 4 entstehen sollte, ist mittlerweile der Wechsel auf die Unreal Engine 5 erfolgt und eine Unterstützung von Nvidias DLSS-Technologie in Arbeit. Wie teilweise fantastisch das Spiel auf Basis des Romans Journey to the West aussieht, könnt ihr jetzt im neuen, über zwölf Minuten langen Trailer selbst feststellen.

Dabei gibt es nicht nur schicke Grafik in verschneiten Regionen zu sehen, sondern auch gleich zwei verschiedene Bosskämpfe, darunter gegen einen riesigen Drachen. Bis ihr jedoch selbst Hand anlegen könnt, dauert es noch: Black Myth: Wukong erscheint voraussichtlich erst 2023 oder später für PC und Konsolen.