Black Widow: Trailer verspricht explosiven Showdown mit neuem Kinoschurken Taskmaster

06.04.2021 09:30 Uhr

Am 9. Juli 2021 startet Black Widow im Kino - und parallel dazu auf dem Streamingdienst Disney Plus. Um den nächsten Film des Marvel Cinematic Universe von zuhause aus sehen zu können, müsst ihr jedoch zu einem aktiven Abo zusätzliche 22 Euro bezahlen. Für danach steht übrigens (und natürlich) bereits das nächste MCU-Abenteuer in den Startlöchern: Am 3. September 2021 soll Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings folgen.

Doch erstmal zurück zu Black Widow: Für die Rückkehr von Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Der liefert nicht nur neue Einblicke in die Vergangenheit der russischen Ex-Agentin, sondern verspricht außerdem einen explosiven Showdown mit dem neuen Schurken Taskmaster. Den könnten Videospiel-Fans bereits aus Marvel's Avengers oder dem PS-exklusiven Marvel's Spider-Man kennen.