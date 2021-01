Blacksmith of the Sand Kingdom - Launch-Trailer des Fantasy-RPGs

07.01.2021 10:18 Uhr

Mit einem kurzen Zusammenschnitt von Gameplay-Szenen soll der Trailer auf das frisch veröffentlichte Rollenspiel Blacksmith of the Sand Kingdom einstimmen. In dem Fantasy-Szenario schlüpfen Spieler in die Haut des Schmiedesohnes Volker, der sich auf ein Abenteuer begibt, um Karriere als Hofschmied zu machen. Zusammen mit Begleitern durchforstet er Dungeons, erfüllt Gilden-Aufträge und schmiedet natürlich immer bessere Ausrüstungsgegenstände. Die Kämpfe in Blacksmith of the Sand Kingdom laufen rundenbasiert ab.