Blast Brigade: Trailer stellt charmanten 2D-Shooter vor

05.05.2021 12:55 Uhr

Im ersten Gameplay-Trailer stellt sich neue 2D-Metroidvania Blast Brigade vs. the Evil Legion of Dr. Cread seine vier spielbaren Helden vor. Gemeinsam müssen sie ihre jeweiligen Fähigkeiten clever kombinieren, um einem Superschurken das Handwerk zu legen und seine Roboterarmee zu besiegen. Auf Knopfdruck wird dabei je nach Situation zwischen Spion, Soldat oder Sniper gewechselt. Blast Brigade erscheint 2021 für PC via Steam und später auch für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X und S.