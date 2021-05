Blood of Heroes sieht in seiner Trailer-Premiere aus wie For Honor 2

von Andreas Bertits,

Das Actionspiel Blood of Heroes versetzt euch in eine düstere nordische Fantasywelt, in der Krieger in Arenen aufeinandertreffen. Dort kämpfen sie um Heldentitel. Im Mittelpunkt stehen PvP-Schlachten, die ihr entweder alleine oder in der Gruppe ausfechtet. Dabei wählt ihr euch einen von mehreren Charakteren aus, die alle über bestimmte Fähigkeiten verfügen. Diese Skills bestimmen euren Spielstil und müssen in den Gefechten taktisch eingesetzt werden, um den Sieg zu erringen.

Ab dem 4. Mai startet die Closed Beta, für die ihr euch auf der offiziellen Website anmelden könnt. Der erste Trailer zum Actionspiel zeigt euch, wie die Kämpfe ablaufen und was euch in Blood of Heroes erwartet. Und das erinnert doch an ein For Honor 2.