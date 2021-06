Bullets per Minute: Neues Gameplay zum rhythmischen First Person Shooter

13.06.2021 18:17 Uhr

BPM: Bullets per Minute ist ein Rhythmus-Action-Egoshooter-Roguelike, bei dem ihr zum Takt eines epischen Rock-Soundtracks schießen, springen und ausweichen müsst.

Die Dungeons sind zufällig generiert und so werdet ihr immer wieder aufs neue gefordert. Sowohl die eigenen, als auch die Aktionen der Feinde sind an den Takt der Musik gebunden. Euer Ziel ist es, das Ende der zufällig generierten Dungeons zu erreichen. Neben jeder Menge Waffen verfügt ihr über Fähigkeiten wie Doppelsprünge, Raketensprünge und Hasensprünge. Ihr springt also sehr viel umher.

Im Sommer 2021 erscheint BPM auch noch für PlayStation 4 und Xbox One.