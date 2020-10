Call of Duty Black Ops: Cold War in unter 10 Minuten - Alles, was ihr zu Setting, Gameplay, Mutliplayer und mehr wissen müsst

von Ann-Kathrin Kuhls,

23.10.2020 17:15 Uhr

Cal of Duty: Black Ops Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC. Der neue Teil der Shooter-Serie spielt dieses Mal im Kalten Krieg und bringt uns geheime Militärputsche, Infiltrationsmissionen und allerlei Geheimniskrämerei. Doch auch die von der Serie zu erwartende Action soll nicht vernachlässigt werden. Kann das funktionieren?

Nachdem wir euch kurz in Sachen Setting und Kampagne abgeholt haben, wollen wir im Video zusammenfassen, was Cold War in Gameplayaspekten wie Movement, Loadout oder Waffenmodifikation unterscheidet, zusammen mit einer Einschätzung unserer Redakteure, wie sich die ersten Stunden im Multiplayer gespielt haben.

