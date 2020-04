Call of Duty: Modern Warfare zeigt, was Season 3 alles an Neuerungen bringt

08.04.2020 02:30 Uhr

Am 8. April 2020 startet die dritte Season in Call of Duty: Modern Warfare und bringt wie gewohnt eine ganze Ladung an neuen Content mit sich. Der Trailer zeigt die Neuerungen des großen Updates. Bei uns erfahrt ihr außerdem alles, was ihr über Season 3 wissen müsst:

1) Das große Season-3-Update: Patch Notes, Download-Größe & mehr

2) Alle Infos im Überblick: Neue Maps, Waffen und Operator vorgestellt

3) Der Season 3 Battle Pass: Infos, Preis & Inhalte im Detail