Call of Duty: Vanguard - Atmosphärischer Teaser-Trailer kündigt Reveal an

16.08.2021 19:29 Uhr

Call of Duty 2021 hat endlich einen Namen und er ist keine Überraschung: Vanguard. Wie bereits in zahllosen Gerüchten zuvor vermutet, wandert die Shooter-Reihe in diesem Jahr zurück in den Zweiten Weltkrieg.

Dies geht zumindest aus dem ersten Teaser-Trailer hervor, der jedoch noch keinen direkten Blick ins Spiel gewährt. Stattdessen sind lediglich kurze Szenen zu sehen, die versuchen, eine Kriegsatmosphäre einzufangen und das grundlegende Szenario zu transportieren.

Mehr Infos wird es am 19. August um 19:30 Uhr geben. Dann soll der weltweite Reveal von Call of Duty: Vanguard in Call of Duty: Warzone stattfinden. Details zum genauen Ablauf gibt es aber noch nicht.