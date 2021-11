Call of Duty Vanguard: Das ist Arthur Kingsley [Anzeige]

01.11.2021 10:00 Uhr

Arthur Kingsley ist der Anführer der Task Force One in Call of Duty: Vanguard und hat sich seinen Ruf bei der Invasion in der Normandie erarbeitet.

Jede Spezialeinheit hat einen Anführer. Und da ihr in Call of Duty Vanguard nicht nur die Missionen der zusammengeschweißten Truppen erlebt, sondern auch ihren Ursprung, erfahrt ihr, was genau so einen Anführer ausmacht und wie er sich seinen Ruf erarbeiten konnte.

In der Kampagne versucht ihr als neuer Rekrut der Task Force One eine deutsche U-Boot-Basis zu infiltrieren. Das Unterfangen wird von Sergeant Arthur Kingsley angeführt und im Verlauf der Geschichte erfahrt ihr, wieso man Kingsley diese Aufgabe anvertraute.

Wenn ihr alles über Call of Duty: Vanguard erfahren wollt, dann schaut unbedingt auf unserer großen Themenseite vorbei. Ihr findet dort immer alle neuen Infos, Artikel und Videos. Teilt eure Meinung zum Spiel auch gern unter dem Hashtag #Vanguard oder #RiseOnEveryFront.

Bestellt jetzt Call of Duty: Vanguard vor und spielt direkt zum Start am ersten Tag.