Call of Duty Vanguard: Das ist Lucas Riggs [Anzeige]

01.11.2021 10:00 Uhr

In der Kampagne von Call of Duty Vanguard erlebt ihr die Geschichten von vier Helden. Private Lucas Riggs erarbeitet sich seinen Ruf in Afrika.

Die Mitglieder der Spezialeinheit von Call of Duty Vanguard wurden vor allem wegen ihrer sehr unorthodoxen Vorgehensweisen ausgewählt. Lucas Riggs ist etwa ein absoluter Experte im Umgang mit Sprengstoff, lässt sich jedoch nicht rumkommandieren.

Riggs in Call of Duty Vanguard ist Teil der Ratten von Tobruk, einer von Australiern geführten Einheit, die es während der Belagerung der libyschen Stadt mit dem Afrika Korps der deutschen Armee aufnehmen.

