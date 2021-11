Call of Duty Vanguard: Das ist Polina Petrova [Anzeige]

01.11.2021 10:00 Uhr

In Call of Duty Vanguard ist Polina Petrova Krankenpfleger im Zweiten Weltkrieg, doch die Umstände machen sie zu einer Elite-Scharfschützin.

Nicht alle Soldaten kämpfen an vorderster Front und auch in der Story von Call of Duty Vanguard gibt es Abschnitte, in denen ihr aus weiter Entfernung kämpft, um der feindlichen Armee gezielt schwere Verluste zuzufügen.

Es ranken sich viele Legenden um die Scharfschützen des Zweiten Weltkrieges. Eine dieser Geschichten werdet ihr in Call of Duty Vanguard als Polina Petrova erleben, die die deutsche Armee in Angst und Schrecken versetzt.

Wenn ihr alles über Call of Duty: Vanguard erfahren wollt, dann schaut unbedingt auf unserer großen Themenseite vorbei. Ihr findet dort immer alle neuen Infos, Artikel und Videos. Teilt eure Meinung zum Spiel auch gern unter dem Hashtag #Vanguard oder #RiseOnEveryFront.

Bestellt jetzt Call of Duty: Vanguard vor und spielt direkt zum Start am ersten Tag.