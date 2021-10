Call of Duty Vanguard - Der Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

18.10.2021 08:31 Uhr

Der Launch-Trailer von Call of Duty Vanguard hat es offenbar eilig, immerhin erscheint er ganze drei Wochen vor dem Release am 5. November 2021. Das Video stimmt euch schon mal auf Kampagne, Multiplayer und Zombies ein, alle drei bekannten Modi sind im neuen CoD erneut vertreten. Mehr darüber, was euch außer dem WW2-Setting noch erwartet, lest ihr in unserem großen Vanguard-FAQ.

Und natürlich wird auch Vanguard wieder mit dem Battle Royale Warzone verknüpft. Diesmal sogar noch stärker als mit Cold War - neben einem Haufen neuer Waffen kommt die lang erwartete, neue Pazifik-Map und ein strenges Anti-Cheat-System namens Ricochet. Beides startet allerdings erst nach dem Launch, vermutlich zum Start der ersten gemeinsamen Season von Vanguard und Warzone.