Call of Duty: Vanguard - Gameplay-Trailer zeigt neuen Modus und verrät Alpha-Termin

23.08.2021 08:24 Uhr

Call of Duty: Vanguard zeigt erstmals Gameplay aus dem neuen Modus Champion Hill, eine Mischung aus Gunfight und Battle Royale. Darin kämpfen acht Teams in vier Arenen, sammeln Geld, kaufen sich in den Gefechtspausen Killstreaks und Ausrüstung - und am Ende gewinnt der letzte verbleibende Squad.

Der Trailer zeigt außerdem, wie viel Zerstörung im kommenden Shooter möglich sein wird: Holzbarrieren lassen sich zum Beispiel zerschießen, um neue Sichtlinien zu erhalten.

CoD Vanguard erscheint am 5. November 2021. Vorher laufen mehrere Testphasen: Los geht's mit der PlayStation-exklusiven Alpha vom 27. bis 29. August (PS4 und PS5). Vom 10. bis 13. September gibt es dann nochmal einen Early Access für PlayStation-Spieler, am 16. und 17. September dürfen auch PC und Xbox-Spieler loslegen. Ab dem 18. September läuft ein offenes Beta-Wochenende für alle Plattformen.