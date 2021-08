Call of Duty: Vanguard - Muss Battlefield vor der neuen Zerstörung zittern?

von Michael Obermeier,

20.08.2021 15:46 Uhr

Mit Call of Duty Vanguard kehrt die Shooter-Serie und der Entwickler Sledgehammer in den Zweiten Weltkrieg zurück. Das klingt im ersten Moment natürlich sehr vertraut, tatsächlich hat das Call of Duty für 2021 aber einige interessante Neuerungen im Gepäck. So gibt’s nicht nur eine Kampagne, die an gleich vier Schauplätzen des zweiten Weltkriegs spielt, sondern auch endlich Level-Zerstörung im Multiplayer.

Mehr Details verrät uns GameStar-Redakteur Phil Elsner, der schon Gameplay aus Solo- und Mehrspieler-Modi gesehen hat und die Entwickler auch zu den Neuerungen in Warzone befragt hat.

Noch mehr Infos gibt's übrigens im großen Plus-Preview-Artikel zu Call of Duty: Vanguard.