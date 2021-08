Call of Duty Vanguard zeigt 9 Minuten Gameplay aus der Kampagne

25.08.2021 20:41 Uhr

Der neue Gameplay-Trailer von der gamescom 2021 zeigt erstmals mehrere Minuten zusammenhängendes Gameplay aus CoD Vanguard. Zu sehen ist eine Mission mit Polina Petrova, eine russische Kämpferin, die in Stalingrad gegen die deutschen Invasoren kämpft. Laut den Entwicklern basiert sie lose auf der realen Lyudmila Pavlichenko, die mit 309 Tötungen als erfolgreichste Scharfschützin der Welt Geschichte schrieb.

Mehr Infos und eine tiefere Analyse der Gameplay-Szenen könnt ihr in unserer Preview zu CoD Vanguard nachlesen!

Polina ist eine der vier Figuren in Vanguard, die gemeinsam eine der ersten Special-Forces-Einheiten bilden und ein Geheimprojekt der Nazis in Berlin stoppen sollen. Neben Stalingrad werden auch Nordafrika, der Pazifik und die Normandie Schauplätze in der Story (und im Multiplayer) sein.

Die Szenen demonstrieren einige der großen Stärken der überarbeiteten IW-Engine, die wir aus Modern Warfare kennen: Partikeleffekte, Rauch, Funken, Feuer und Licht wirken sehr stimmungsvoll.

Außerdem gibt es auch einen ersten Vorgeschmack auf die neuen zerstörbaren Level-Elemente, die sowohl in der Kampagne als auch im Multiplayer zum Einsatz kommen: Türen, Fenster, Holzbalken und andere Dinge gehen durch Beschuss zu Bruch.

Wie die Zerstörung genau funktionieren soll und ob Battlefield vor dem Feature zittern muss, erklären wir in unserem Vorschau-Video zu CoD Vanguard!