Call of Duty Warzone zeigt einen gruseligen Trailer zum Haunting of Verdansk-Event

19.10.2020 20:17 Uhr

Am 20. Oktober 2020 startet das Halloween-Event zu Call of Duty Modern Warfare und Warzone. In dessen Verlauf könnt ihr euch kosmetische Items aus den Filmen SAW und Texas Chainsaw Massacre erspielen. Außerdem wird der Battle-Royale-Modus einen kleinen Twist bekommen: In Zombie Royale können bereits besiegte Spieler die Lebenden heimsuchen und so wieder in das Match einsteigen.