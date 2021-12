Century: Gameplay-Trailer erinnert daran, dass ihr jetzt Drachen auf Steam reiten könnt

05.12.2021 10:48 Uhr

Wer in Online-Multiplayer-Shootern keine Lust mehr auf klassische Schusswaffen hat, der sollte eventuell einen Blick auf Century: Age of Ashes werfen. Darin werdet ihr nämlich kurzerhand zum Drachenreiter und tragt mithilfe der mächtigen und fliegenden Fantasywesen die Schlachten in 6vs6-Gefechten aus.

Im Trailer erhaltet ihr bereits einen ersten kurzen Einblick in die meist ziemlich rasanten Multiplayer-Kämpfe, die in der Third-Person-Sicht stattfinden. Als Spieler entscheidet ihr euch für eine von drei Klassen, die über jeweils eigene Spezialfähigkeiten verfügen und macht Jagd auf feindliche Spieler.

Wer nun Lust bekommt, der kann direkt einsteigen, denn Century: Age of Ashes ist seit dem 2. Dezember auf Steam als Free2Play-Spiel erhältlich. Finanziert wird das Spiel über verschiedene Founder's Packs und Echtgeldkäufe, die jedoch rein kosmetischer Natur bleiben sollen.