CGI-Teaser zu Cyberpunk 2077: Wenn V in ein Diner geht ...

16.10.2020 11:05 Uhr

CD Projekt Red hat einen kleine, aber feinen CGI-Teaser zu Cyberpunk 2077 veröffentlicht. Das nächste Rollenspiel der Macher von The Witcher 3: Wild Hunt erscheint am 19. November 2020 für PC, Playstation 4 und Xbox One. Eine NextGen-Version für Playstation 5 und Xbox Series X ist ebenfalls geplant.

Alle Infos zu Release, Gameplay, Multiplayer und mehr von Cyberpunk 2077 haben wir bereits für euch gesammelt. Schaut rein, wenn ihr mehr wissen wollt.