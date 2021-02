Chicory: Reveal-Trailer zu A Colorful Tale stimmt auf ein buntes Abenteuer ein

03.02.2021 11:24 Uhr

Mit Chiroy: A Colorful Tale melden sich die Entwickler dreier großer Indie-Hits der letzten Jahre zurück: Celeste, Wandersong und Night in the Woods. Der Ankündigungstrailer verspricht ein kunterbuntes Abenteuer, im Zuge dessen ihr in der Rolle eines kleinen Hundes der Spielwelt ihre Farbe zurückbringen müsst.