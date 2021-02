Chivalry 2: Brachiale Kämpfe, eine Prise Humor und die Closed Beta im Gameplay-Trailer

12.02.2021 13:25 Uhr

Brachiale Schlachten mit bis zu 64 Spielern: Chivalry 2 zeigt sich im neusten Gameplay-Trailer und Entwicklertagebuch von seiner direkten Seite. Das Mittelalter-FPS von Entwickler Torn Banner verspricht die Erfahrungen des Vorgängers konsequent und gewaltiger fortzuführen.

In der Fortsetzung liegt der Fokus daher weiterhin auf actionreiche und dynamische Schwert- oder Axt-Duelle, bei denen am Ende der Verliert unter Umständen ein Körperteil verliert. Allerdings bietet Chivalry 2 auch Kämpfe zu Pferd oder bei Burgeroberungen rücken Belagerungswaffen in den Mittelpunkt. Und falls das alles nicht hilft, könnt ihr immer noch etliche Gegenstände, wie Steine, ein Holzrad oder gar ein Huhn, dem Gegner an den Kopf werfen.

Der Release von Chivalry 2 findet am 8. Juni 2021 statt. Vorbesteller können zudem vom 26. bis zum 29. März 2021 an einer geschlossenen Beta teilnehmen.