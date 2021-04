Chivalry 2 - Lernt im Guide-Trailer die Kunst des Kampfes

21.04.2021 15:00 Uhr

Die Überlebenschancen in einer mittelalterlichen Schlacht stehen nicht sehr gut. Wenn ihr eure in Chivalry 2 ein wenig erhöhen wollt, solltet ihr euch mit den neuen Kampfmechaniken vertraut machen. Im Trailer bekommt ihr alle Details der Zweikämpfe von Chivalry 2 gezeigt. Neu sind Konter, Sprintangriffe oder die Möglichkeit, nahezu jede Waffe und verschiedene Gegenstände auf eure Gegner zu werfen.

Wir konnten das mittelalterliche Multiplayer-Spektakel vor der Beta am 23. April schon ausprobieren und haben von unseren Eindrücken in einer Preview berichtet. Lest doch mal rein!