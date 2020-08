Chorus: Endlich erstes Gameplay zum mysteriösen Story-Trailer

27.08.2020 21:36 Uhr

Auf der gamescom wurde endlich erstes Gameplay aus dem Weltraum-Spiel Chorus gezeigt, das einen klaren Story-Fokus hat uns ich um die Pilotin Nara und ihr treues Raumschiff dreht. Mehr dazu lest ihr in unserer Preview.

Im Spiel macht ein mysteriöser Kult jagt auf Nara, der sie selbst erschaffen hat. Wir kommen also um das Kämpfen nicht herum. Das Universum setzt damit auch eher auf Fantasy-SciFi im Stil von Star Wars als militärische Science-Fiction à la Star Trek.

Das kleine Raumschiff weicht im Trailer blitzschnell aus und dreht sich um die eigene Achse. Darüber hinaus könnt ihr euch kurz unsichtbar machen, Geschosse abfeuern und werdet laut Entwickler sogar selbst zur lebenden Waffe. Die Entwickler versprechen aber einen besonderen Twist für die Flugmechaniken, den man so noch nicht in anderen Weltraum-Spielen mit Dogfights gesehen hat. Wie genau der aussieht, muss sich noch zeigen. Chorus erscheint 2021 PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und Stadia.