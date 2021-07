Clash: Artifacts of Chaos - Ankündigungstrailer zum Actionspiel mit bizarrer Grafik

07.07.2021 11:05 Uhr

Der aus Chile stammende Entwickler ACE Team kehrt mit Clash: Artifacts of Chaos zu seinen Ursprüngen zurück, genauer gesagt zur Spielereihe Zeno Clash. Im neuen Serienteil schlüpft ihr als Spieler in die Rolle des mächtigen Kriegers Pseudo, der ein einsames Wesen vor Feinden beschützt.

Wie in den früheren Serienteilen üblich setzt auch Clash: Artifacts of Chaos auf intensive Nahkämpfe, die dieses Mal jedoch vorrangig aus der Third-Person-Perspektive stattfinden. Erscheinen soll das Action-Spiel im Juni 2022 für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S,