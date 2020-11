Clip zu Cyberpunk 2077 zeigt wie Keanu Reeves zu Johnny Silverhand wurde

21.11.2020 08:57 Uhr

Keanu Reeves und Cyberpunk 2077: Seit seinem Auftritt auf der E3 2019 ist der kanadische Schauspieler stetig im Munde für das kommende Rollenspiel. Kein Wunder, denn immerhin verkörpert und spricht er den Charakter Johnny Silverhand, der neben Protagonist V die zweitgrößte Rolle spielen soll.

Im Video gewähren Keanu Reeves und Entwickler CD Projekt Red einen Blick hinter die Kulissen der durchaus ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Trotz seiner jahrelangen Erfahrung war es auch für den Matrix- und John-Wick-Star eine neue Erfahrung. Noch nie zuvor musste er so viele unterschiedliche Dialoge synchronisieren, die eventuell der eine oder andere Spieler gar nie zu Gesicht bekommt.

Wenn ihr wissen wollt, wer genau eigentlich Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077 ist, erfahrt ihr das in einem separaten Video. Wie sich das kommende Großprojekt von CD Projekt Red spielt, verraten wir euch derweil in unserer umfangreichen Preview zum Spiel:



