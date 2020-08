CoD Black Ops: Cold War - Erster Teaser verspricht Reveal für kommende Woche

20.08.2020 09:15 Uhr

Activision hat nun endlich einen ersten offiziellen Teaser-Trailer zum neuen, 2020 erscheinenden Call of Duty veröffentlicht! Das Video ist unter dem Namen "Know Your History" (also "Kenne deine Geschichte") auf dem offizielen Youtube-Kanal von Call of Duty erschienen.

Darum geht es im Trailer

Im Video sehen wir ein Interview mit dem sowjetischen Überläufer Yuri Besmenow. Der real existierende KGB-Agent hatte während des Wettrüstens die Aufgabe, die USA zu unterwandern, um den sowjetischen Sieg zu sichern. Ferner sehen wir Szenen, die der Zeit im Kalten Krieg zuzuordnen sind. Es geht um Aufstände, Politik und Krieg.

Reveal-Termin: Wann findet die offizielle Enthüllung statt?

Am Ende des Videos erfahren wir, dass der fünfte Black Ops-Teil unter den Namen "Cold War" erscheinen wird. Unter den Titel wird auch der offizielle Termin zur Veröffentlichung genannt. Demnach soll Call of Duty Black Ops: Cold War am 26. August 2020 präsentiert werden - also schon nächste Woche.

Wo wird das neue CoD präsentiert?

Der Teaser-Trailer enthält neben dem Spiele-Titel und Reveal-Termin ein weiteres sehr interessantes Detail. In der Videobeschreibung lesen wir den Spruch "Know you History or be doomed to repeat it" - Zu deutsch: "Kenne deine Geschichte, oder sei verdammt sie zu wiederholen". Unter dem Spruch ist ein Datum und Ort aufgeführt.

Bei dem Datum handelt es sich um den Tag der Veröffentlichung, der 26. August. Der genannte Ort ist wiederum die fiktive Stadt Verdansk, die ihr in Call of Duty: Warzone durchstreift. Nachdem bereits angedeutet wurde, dass der Reveal von Black Ops: Cold War in Warzone stattfinden könnte, haben wir hiermit einen weiteren, sehr konkreten Hinweis darauf.