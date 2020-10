CoD Black Ops: Cold War - Trailer stellt Dirty Bomb-Modus vor

15.10.2020 08:00 Uhr

Mit dem neuen 40-Spieler-Modus Dirty Bomb wird die Call of Duty Black Ops: Cold War-Beta mit einem weiteren Feature ausgestattet. Ein passender Trailer zur Neuerung stellt den Modus vor und erklärt, wie ihr funktioniert.

Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 13. November 2020 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC.