CoD Cold War - Gameplay aus dem Zombie-Modus im Reveal-Trailer

01.10.2020 11:47 Uhr

Call of Duty Black Ops: Cold War lässt den beliebten Zombie-Modus nicht fallen. Die Entwickler haben inzwischen alle Details zum Koop-Modus vorgestellt und einen ersten Trailer mit einigen Gameplay-Szenen vorgestellt. Darin geht es wie erwartet gehörig zur Sache und die untote Brut bekommt ihr Fett weg. Was alles im Detail dieses Jahr neu ist im Zombie-Modus, erfahrt ihr in unserem Artikel dazu.