CoD Cold War hat einen neuen Trailer & präsentiert Action in Edeloptik

01.09.2020 19:10 Uhr

Das nächste Call of Duty heißt Black Ops: Cold War und setzt für seine Optik auf die RTX-Technologie von Nvidia. Während des Streams vom 1. September präsentierte Nvidia auch einen neuen Trailer zum bevorstehenden Shooter, in dem natürlich besonders großen Wert auf die Optik gelegt wird. Im Falle von CoD bedeutet das: Licht, das sich dynamisch in Knarren spiegelt und grell leuchtende Explosionen.