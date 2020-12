CoD Cold War: Trailer zum Battle Pass von Season 1 zeigt neue Waffen und mehr

15.12.2020 10:30 Uhr

Am 16. Dezember 2020 startet Season 1 von Call of Duty Black Ops: Cold War. Und nachdem es bereits eine ganze Palette an Screenshots und Infos zu den neuen Waffen, Maps und Spielmodi gab, zeigt jetzt der Trailer zum Battle Pass den ganzen Content in Aktion.

Alle Infos zu Season 1 von Cold War haben wir übrigens bereits für euch zusammengefasst. Schaut rein, wenn ihr mehr über die Content-Offensive wissen wollt, ansonsten dürfte euch ebenfalls die Cold War/Warzone-Integration interessieren.