CoD Cold War & Warzone: Gameplay-Trailer stellt die neuen Inhalte von Season 3 vor

27.04.2021 09:15 Uhr

Season 3 von Call of Duty: Warzone und Black Ops: Cold War ist bereits gestartet. Jetzt gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der abermals die taufrischen Inhalte beider Shooter vorstellt. Die wichtigsten Infos zu den neuen Maps, den Operators, Waffen und mehr haben wir bereits umfangreich für euch zusammengefasst. Ebenfalls, was es mit der neuen Warzone-Map Verdansk '84 auf sich hat - die übrigens einen längst totgeglaubten Glitch mit sich bringt ...

Mittlerweile zeichnet sich langsam aber sicher ein klareres Fazit der Spieler ab: Von manchen Fans wird Season 3 geliebt - von anderen gehasst. Die Gründe dahinter haben wir für euch in einem umfangreichen Artikel aufgeschlüsselt. Wie zufrieden seid ihr mit Season 3 für Call of Duty Warzone und Black Ops: Cold War? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.