CoD Cold War zeigt neue Kampagnen-Sequenz & verrät mehr zur Story

27.08.2020 20:08 Uhr

CoD Cold War zeigt auf der gamescom Opening Night Live einen frischen Blick auf die Story-Hintergründe des kommenden Call of Duty. Wir sehen eine Szene in längerer Ausführung, die bereits im ersten Trailer in Ausschnitten vorhanden war. US-Präsident Ronald Reagan erteilt CIA-Agent Adler umfassende Freigaben, um den Sowjet-Spion Perseus aufzuhalten.