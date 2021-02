CoD Cold War: Zombiehorden und Monster im Trailer zum Outbreak-Update

23.02.2021 09:05 Uhr

Outbreak ist ein neuer Zombie-Modus für Call of Duty: Cold War, der in Season 2 startet. Ihr seid mit eurem Squad im russischen Ural-Gebirge unterwegs und legt euch mit wilden Zombiehorden an. Neben den bekannten Untoten gibt's auch neue Gegner, zum Beispiel Zombiehunde oder Hirnfresser in Mech-Anzügen.

Ihr spielt als Team aus bis zu vier Spielern und müsst bestimmte Objectives erobern. Outbreak spielt in verschiedenen Gebieten des Gebirges, im Trailer sind zum Beispiel Wälder und verschneite Ski-Pisten zu sehen. Ihr könnt euch so viel Zeit lassen, wie ihr wollt, der neue Modus hat keinen Counter - allerdings endet die Mission, sobald ihr bei einem Objective versagt.

Season 2 von Cold War und Warzone startet am 25. Februar 2021. Zum Start sind Multiplayer und Outbreak eine Woche lang kostenlos spielbar.