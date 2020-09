CoD MW & Warzone: Trailer zum Battle Pass in Season 6 zeigt mehr vom Nachtmodus

30.09.2020 11:50 Uhr

Im Trailer zum Battle Pass der sechsten CoD-Season seht ihr die neuen Waffen, Operator, Skins, XP-Boosts und weitere Belohnungen. Wie immer sind die Inhalte über 100 Stufen (Tiers) verteilt.

Während kosmetische Dinge nur in der kostenpflichtigen Version für 1000 CoD-Points enthalten sind, bekommt ihr die für's Gameplay relevanten Tiers wie die das neue AS-VAL Sturmgewehr oder die SP-R208 Sniper auch im Gratis-Pfad.

Am Ende des Videos gibt es außerdem erste Gameplay-Szenen aus dem Nachtmodus zu sehen, der als Halloween-Event "Haunting of Verdansk" ab 20. Oktober ins Spiel kommt. Was sonst alles geplant ist, erfahrt ihr in unserem Überblick über Season 6 in CoD MW & Warzone!