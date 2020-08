CoD: MW & Warzone verabschieden Season 4 mit einem spaßigen Trailer

03.08.2020 08:57 Uhr

Der Countdown zur Season 5 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone läuft: Am 5. August 2020 ist es soweit. Zum Ende der vierten Season veröffentlichten die Entwickler eine kleine Video-Hommage mit den besten Clips von Streamern und Profis. Auch das Releasedatum der 5. Saison wurde nochmals bestätigt.

Wir sehen die neuen Operator Ronin und Captain Price in Aktion. Ebenfalls in dem Video mit dabei sind ein Heli-Triple-Kill, ein paar spektakuläre Granaten-Würfe und die neu eingeführten Miniguns. Die offizielle Beschreibung auf YouTube lautet: "In Season 4 habt ihr euer Spiel geuppt, aber wir sind noch lange nicht fertig". Was genau Spieler in der 5. Season erwartet, ist zwar offiziell noch nicht bekannt - dank Data-Minern und Leaks wissen wir aber doch schon einiges.