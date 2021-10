CoD Vanguard - Story-Trailer zeigt frische Einblicke in die Weltkriegs-Kampagne

11.10.2021 18:34 Uhr

In gut drei Wochen erscheint mit Call of Duty: Vanguard der diesjährige Serienteil der Shooter-Reihe und versetzt das Szenario zurück in den Zweiten Weltkrieg. Neben dem üblichen Multiplayer- und Zombie-Modus gibt es natürlich auch wieder eine Singleplayer-Kampagne.

In diese gewährt Entwickler Sledgehammer Games mit einem neuen Trailer Einblick. Dabei zeigt sich: Auch Vanguard wird serientypisch sehr actionreich inszeniert und zeigt verschiedene Fronten des Krieges. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Menschen, die eine entscheidende Rolle spielen und die Special Forces bilden.

Wer nach dem Video Lust bekommen hat, muss sich nicht mehr lange gedulden: Call of Duty Vanguard erscheint am 5. November 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S.