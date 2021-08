CoD Warzone & Cold War - Dramatischer Cinematic-Trailer kündigt Season 5 an

04.08.2021 09:08 Uhr

Season 5 von Call of Duty: Warzone und Black Ops: Cold War steht in den Startlöchern. Wie der Cinematic-Trailer zeigt, treten neue Mitspieler dem Machtkampf im Kalten Krieg bei, darunter die japanische Kämpferin Kitsune, die einen wichtigen Sieg für Stitch erringt. Am 13. August deutscher Zeit geht's los.

Vermutlich wird im Lauf der Season auch endlich Call of Duty 2021 enthüllt, das wahrscheinlich Vanguard heißt und im Zweiten Weltkrieg spielt. Der Reveal soll erneut im Battle Royale stattfinden.

Wir sammeln alle Infos zur neuen Season, den neuen Waffen, Operatoren und mehr in unserem großen CoD-Hub.