CoD Warzone & Cold War: Düsterer Trailer stimmt auf Season 1 ein

08.12.2020 08:28 Uhr

Ein Cinematic-Trailer zeigt mehr von Season 1 aus Call of Duty Black Ops: Cold War und Warzone: Die neuen Maps "Mall at the Pines" und Rebirth Island, den neuen Operator Stitch und dessen Feindschaft mit Russell Adler.

Rebirth Island: Dahinter steckt eine neue Warzone-Karte, die eigentlich gar nicht so neu ist. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Remake von Alcatraz aus Black Ops. Vermutlich wird die Map in einem eigenen Modus spielbar sein. Hier erfahrt ihr mehr über Rebirth Island.

Mall at the Pines: Eine neue Multiplayer-Map für Cold War - ihr kämpft in einem Einkaufszentrum mit viel 80er-Flair.

Operator Stitch: Mit vollem Namen heißt der russische Ex-KGB-Mann Vikhor Kuzmin. Er leitete das Programm zur Entwicklung vom Nervengas "Nova 6" auf Rebirth Island. Mit Russell Adler, der in der Solo-Kampagne eine Hauptrolle spielt, verbindet ihn eine erbitterte Feindschaft. Übrigens, ihr kennt noch etwas aus dem Trailer schon aus der Story - das Safehouse, in dem ihr Missionen geplant habt, wird von Stitch gestürmt.

Hier bei GameStar lest ihr, was bisher noch zu Waffen, Maps und neuen Inhalten für Season 1 bekannt ist. Nachdem der Launch kurzfristig verschoben wurde, geht es jetzt am 16. Dezember 2020 los.