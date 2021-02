CoD Warzone & Cold War: Trailer stellt neue Inhalte des Battle Pass von Season 2 vor

24.02.2021 08:50 Uhr

Am 25. Februar 2021 bringt Season 2 für Call of Duty: Black Ops Cold War und Warzone neue Inhalte für beide Shooter-Varianten. Ein Trailer stellt euch nun den Content vor, auf den ihr euch freuen könnt: So gibt es wie gewohnt neue Waffen, Operators, Karten, Modi, einen neuen Battle Pass und den Zombie-Modus Outbreak. Stellt euch für Season 2 und den neuen Battle Pass auf jeden Fall auf einen großen Download ein, der auf dem PC bis zu 30 GB einnehmen wird.