CoD Warzone: In Operation March treffen zwei der größten Filmmonster aufeinander

23.04.2022 14:32 Uhr

In Call of Duty: Warzone startet schon bald ein wirklich großes Event - im wortwörtlichen Sinne, denn in Operation Monarch treffen Godzilla und King Kong aufeinander. Ein solches Aufeinandertreffen wurde bereits im ersten Trailer zur Season 3 angedeutet, aber jetzt ist es auch wirklich offiziell.

Operation Monarch wird am 11. Mai starten und sowohl Godzilla als auch King Kong auf Caldera loslassen. Wie genau das Event abläuft, das haben die Entwickler noch nicht verraten. Es soll aber auch einen neuen Spielmodus für 4er-Trupps geben, bei dem die beiden Titanen zum großen Twist werden.

Bevor aber Operation Monarch startet, fällt erst einmal am 27. April der Startschuss für die Season 3 von Call of Duty: Warzone und Call of Duty: Vanguard. Mehr Infos dazu findet ihr in unserer großen Übersicht.