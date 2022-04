CoD Warzone: Jetzt könnt ihr auch Snoop Dogg als Operator spielen

22.04.2022 10:04 Uhr

In Call of Duty Warzone wie auch in CoD Vanguard gibt es jetzt einen Operator im Shop, mit dem man nicht sofort gerechnet hätte: Snoop Dogg. Dies ist nicht der erste Auftritt des Rappers in der Gamingwelt. Mittlerweile gehört er sogar zu dem E-Sports Team des Faze Clans.

Neben Snoop Dogg als Operator gibt es im Bundle aber noch viele weitere Inhalte, welche auf den Rapper zugeschnitten sind. Von Marihuana-Blätter, die in Zukunft eure Waffen zieren, Anhänger und die passenden Animationen, bei denen Snoop während einer actiongeladenen Partie genüsslich an seiner Zigarre zieht. Zudem gibt es mit den Tracern ein besonderes Highlight. Eure Geschosse werden im passenden Grün demnächst durch die Gegend fliegen. Das Operator-Bundle könnt ihr für 2400 CoD-Punkte (20€) im Ingame-Shop erwerben.