CoD Warzone: Launch Trailer zeigt die neue Pazifik-Map

06.12.2021 19:40 Uhr

Am Mittwoch, dem 8. Dezember 2021, ist es endlich soweit: Call of Duty: Warzone trennt sich nach über anderthalb Jahren von seiner Map Verdansk und bekommt erstmal eine neue, große Pacific Map.

Im finalen Launch Trailer seht ihr jetzt schon, was euch dort erwartet: Nicht nur wunderschöne Natur in Form von Sandstränden und Wasserfällen, sondern auch knallharte Action - sogar in der Luft, wo es mit den neuen Flugzeugen zur Sache geht.

Alle weiteren wichtigen Infos zur Pacific Season findet ihr hier:

