CoD: Warzone - Mid-Season-Trailer mit Rambo und Stirb Langsam

19.05.2021 12:10 Uhr

Call of Duty: Warzone und Black Ops: Cold War starten am 20. Mai in die Season 3 Reloaded. Das Update steht ganz unter dem Motto "Action aus den 80ern", mit Rambo und John McClane treten gleich zwei Filmikonen als Operators bei. Natürlich gibt's auch wieder neue Waffen, neue Spielmodi und mehr.

Die neue Verdansk-Map aus dem Battle Royale bekommt ein paar neue Orte, die ihr erkunden könnt, etwa Nakatomi Plaza mitsamt Hochhaus. Auch im Multiplayer stehen Änderungen an - zwei neue Maps und ein eigenes Mini-Battle-Royale namens Multi-Team Elimination. Der Zombiemodus Outbreak wird ebenfalls um neue Gebiete und Herausforderungen erweitert.

Alle Infos über die neue Mid-Season findet ihr in unserer großen Übersicht.