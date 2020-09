CoD Warzone & MW - Season 6 mit mehr Fahrzeug-Action, neuen Maps & Modi

29.09.2020 08:28 Uhr

Season 6 von Call of Duty: Modern Warfare und Warzone ist da! Der offizielle Trailer zum Start zeigt einige spannende Neuerungen, die uns erwarten: Neue Maps, neue Spielmodi und die U-Bahn unter Verdansk. Außerdem bekommt Warzone das "Armored Royale", in dem Fahrzeuge die wichtigste Rolle spielen. Und allem Anschein nach hat auch der von Fans lang ersehnte Nachtmodus bald seinen Auftritt, nämlich ab dem 20. Oktober bei einem Halloween-Event. Alle Infos zu den Neuerungen findet ihr in unserer großen Season-Übersicht.

Natürlich gibt es auch wieder einen neuen Battle Pass, in dem unter anderem die Operator Farah und Nikolai stecken. Zwei der neuen Waffen sind ebenfalls bekannt: Das Scharfschützengewehr SP-R 208 und das Assault Rifle AS-VAL.

Der Download fällt für Besitzer der Free2Play-Version des Battle Royale ziemlich moderat aus. Falls ihr die Vollversion besitzt, müsst ihr euch aber wieder auf ein riesiges Update gefasst machen. Probleme mit dem Battle.net? Dann werft gerne mal einen Blick in unsere simplen Tricks, die helfen können.