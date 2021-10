CoD Warzone - Trailer zur Season 6 zeigt Zerstörung des Stadions, bestätigt Starttermin

29.09.2021 08:39 Uhr

Das cinematische Intro läutet Season 6 von Call of Duty: Warzone und Cold War ein - wahrscheinlich die letzte Season, in der die beiden Spiele direkt miteinander verknüpft sind. Denn am 5. November 2021 erscheint CoD Vanguard und löst Cold War ab, bringt zum Beispiel eine neue Map und Anti-Cheat ins Battle Royale.

Aber davor scheint ein großes Finale in Verdansk heranzurollen. Das Stadion wird in die Luft gejagt, was sich garantiert auch auf die Map auswirken wird. Vielleicht wird ja sogar ganz Verdansk am Ende der Season zerstört? Der Startschuss fällt am 7. Oktober 2021, wie das Video ganz am Ende verrät.

Alle Infos zum Release, den Änderungen und so weiter findet ihr in unserem großen FAQ zur Season 6.