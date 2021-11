Company of Heroes: Tales of Valor feiert den Release für Smartphone & Tablet

18.11.2021 14:26 Uhr

Company of Heroes: Tales of Valor erscheint jetzt in einer mobilen Version für iOS und Android. Ursprünglich war das WW2-Strategiespiel 2009 für PC veröffentlicht worden und ist im Sommer 1944 angesiedelt: Spieler übernehmen die Kontrolle über einen Tiger-Panzer, die 82nd Airborne Ranger der US-Armee und weitere Einheiten in einer Reihe von Singleplayer-Szenarien.