Conan Chop Chop - Nein, dieses Spiel ist kein Scherz!

13.02.2022 12:48 Uhr

Es gibt Spiele, bei denen man auf den ersten Blick instinktiv das Datum prüfen will. Ist denn schon wieder der 1. April? Conan Chop Chop könnte bei manchen Betrachtern diesen Impuls auslösen. Aber der Multiplayer-Titel existiert wirklich und soll am 1. März 2022, als genau einen Monat vor dem Tag des Scherzes, für PC (Steam only), PlayStation, Xbox und die Nintendo Switch erscheinen.

Worum geht's? Conan Chop Chop ist ein klassischer Roguelike-Titel. Ihr steuert euren barbarischen Helden durch Dungeons und haut zahlreichen Gegnern mit dem Knüppel auf die Birne. Das Besondere hierbei: Ihr macht das nicht alleine, sondern gemeinsam mit drei Mitspielern - und zwar auf einem Bildschirm. Chaos ist also vorprogrammiert, was den Lachmuskeln auch im Falle einer Niederlage dienlich sein sollte.

Weitere Infos findet ihr auf der Steam-Produktseite.