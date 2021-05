Conan Exiles: Isle of Siptah zeigt im Trailer, wie es Spieler begeistern will

09.05.2021 10:30 Uhr

Conan Exiles zeigt im neuen Trailer, was die Erweiterung Isle of Siptah umfasst. Außerdem gibt Entwickler Funcom den Release-Termin des Addons bekannt: Am 27. Mai 2021 erscheint der DLC als Vollversion aus dem Early Access auf Steam sowie auf PlayStation und Xbox.

Aber was hat Isle of Siptah an Bord? Ihr erfahrt im Video mehr über die Story-Hintergründe, die verschiedenen Inhalte und welche Abenteuer euch auf der neuen Map des kostenpflichtigen DLCs erwarten. Außerdem erklärt Funcom, wie Community-Feedback während der Early-Access-Phase dabei geholfen hat, Isle of Siptah zugänglicher zu gestalten.

Aber lohnt sich Conan Exiles im Jahr 2021 und wie viel Spaß macht die Erweiterung? Diesen Fragen sind wir im extra Artikel nachgegangen.